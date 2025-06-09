Более 50 тыс жителей прошли реабилитацию в Подмосковье

Жители Московской области имеют возможность пройти реабилитацию после различных заболеваний. Она доступна пациентам, страдавшим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также перенесшим травмы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Реабилитация — заключительный и один из ключевых этапов восстановления пациента после болезни. В регионе также доступна и социальная реабилитация, где жителям помогают восстановить важные жизненные навыки. С начала года медицинскую и социальную реабилитацию в регионе прошли более 50 тыс. жителей», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В Подмосковье развернуто более 1 тыс. реабилитационных коек: это отделения круглосуточных и дневных стационаров, а также амбулаторные отделения при поликлиниках. Реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

В регионе также действуют более 30 учреждений социального обслуживания, в которых предоставляют широкий спектр услуг, направленных на помощь взрослым и детям с ограниченными возможностями, а также пенсионерам. В них доступны комплексные программы реабилитации, которые включают в себя не только восстановительные процедуры, но и психологическую поддержку, развитие социальных навыков и адаптацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.