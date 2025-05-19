Более 5 тыс раз в Подмосковье узнали о состоянии родственника в больнице по номеру 122

Жители Подмосковья могут узнать о состоянии пациента, проходящего лечение в одной из областных больниц, по номеру 122. Так, с начала года состояние родственника по номеру 122 узнали более 5 тыс. человек, что на 1 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Всего с момента запуска такой возможностью воспользовались почти 17,9 тыс. человек. Для того, чтобы узнать о состоянии родственника необходимо позвонить по номеру 122, после чего с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на волнующие вопросы», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн. Если заявка оформлена до 11:00, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.