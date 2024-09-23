Более 5 тыс пациентов получили медицинскую помощь в детском центре им Рошаля

В конце августа врачи диагностического центра имени Л. М. Рошаля начали вести прием маленьких пациентов. За консультацией в центр обратились уже более 5 тыс. маленьких пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Отрадно отметить, что за медицинской помощью к нам обращаются не только жители Московской области, но и других регионов РФ. На прошлой неделе мы провели первую операцию в стационаре центра. Кроме того, начал работу центр критических состояний, который позволяет координировать оказание медпомощи детскому населению в тяжелом состоянии», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Детский клинический центр — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 15 тыс. юных пациентов и более 150 тыс. пациентов амбулаторно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.