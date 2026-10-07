Более 49 тыс женщин Подмосковья прошли обучение грудному вскармливанию

Более 49 тыс. женщин с начала 2026 года прошли обучение по грудному вскармливанию в медицинских учреждениях Подмосковья. Занятия доступны бесплатно будущим и уже состоявшимся мамам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В родовспомогательных учреждениях и детских поликлиниках Подмосковья женщин обучают технике кормления и правильному прикладыванию ребенка к груди. Специалисты объясняют важность естественного вскармливания для здоровья матери и ребенка.

«Пройти обучение могут все женщины — бесплатно, вне зависимости от того, ждут они ребенка или уже стали мамами. Занятия проводят опытные специалисты, которые не только обучают практическим навыкам, но и поддерживают женщин эмоционально. С начала этого года обучение прошли более 49 тыс. женщин», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Обучение доступно в детских поликлиниках региона, Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, Московском областном центре охраны материнства и детства, Балашихинском роддоме и Одинцовской больнице.

Подробнее о системе родовспоможения региона можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Единый кол-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье» работает ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону +7 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.