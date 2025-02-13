Более 460 жителей Мытищ награждены знаком «Почетного донора»

По инфромации министерства социального развития Московской области, таким гражданам предоставляется ряд льгот: они пользуются бесплатным проездом, а пенсионеры получают ежемесячную выплату и компенсацию за коммунальные услуги в размере 50%. Кроме того, им полагается денежная выплата: в этом году она проиндексирована на 4,5% и составляет 18 тысяч рублей.

Как отметила руководитель отделения переливная крови Мытищинской больницы Людмила Дмитричева, в городском округе Мытищи среди почетных доноров России и СССР есть даже люди из одной семьи: дети идут по стопам родителей в этом благородном деле. Люди с разными судьбами, разных профессий по всей России ежедневно приходят на пункты переливания крови, чтобы подарить жизнь и помочь тем, кому действительно нужна помощь. Мытищинцы — в этой огромной армии людей, делающих благое дело.

Чтобы стать донором, необходимо обратиться в отделение переливания крови Мытищинской ОКБ по адресу: ул. Коминтерна, вл. 24, корп. 15. Часы приема доноров: с понедельника по пятницу с 08:00 до 11:00. Запись по телефону: 8 (495) 586-41-66 (с 14:00 до 15:00).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.