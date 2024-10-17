Более 4,6 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2024 году

Жители Московской области могут бесплатно проверить свое здоровье в поликлинике, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Так, с начала года диспансеризацию прошли более 4,6 млн человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они более эффективно поддаются лечению», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.