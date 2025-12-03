Более 4,5 млн жителей Подмосковья воспользовались телемедициной в 2025 году

Более 4,5 млн жителей Московской области с начала 2025 года получили консультации врачей онлайн с помощью телемедицинских сервисов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области пациенты могут получить консультацию врача дистанционно, не посещая поликлинику. Телемедицинские консультации позволяют продлить электронный рецепт на льготные лекарства, обсудить результаты диспансеризации или исследований, а также скорректировать лечение при необходимости. Услуга доступна для беременных женщин и детей.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что цифровые сервисы упрощают получение медицинских услуг и экономят время пациентов. С начала 2024 года телемедициной в Подмосковье воспользовались более 4,5 млн человек.

Записаться на онлайн-консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.