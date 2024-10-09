Более 44,5 тыс жителей Ленинского округа привились от гриппа

Вакцинация от гриппа продолжается в Ленинском городском округе. С начала кампании прививку сделали уже свыше 44,5 тыс. жителей муниципалитета: более 21 тыс. взрослых и почти 23,5 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Все вакцины, которые есть в наличие, зарегистрированы в России и содержат актуальные штаммы вируса. Иммунизация снижает риск заражения гриппом в среднем на 80-90%. Это не означает, что привитой человек гарантированно не заболеет ОРВИ в данный сезон. Но вероятность этого значительно уменьшается, а если болезнь все-таки случится, она будет протекать в ослабленной форме. Иммунный ответ формируется в течение 2-3 недель после процедуры, поэтому здоровым людям необходимо сделать прививку как можно раньше», — сказал врач-эпидемиолог Видновской клинической больницы Ольга Ненастная.

По словам специалиста, важно обеспечить не только индивидуальную, но и коллективную защиту от вирусов. Для этого в Ленинском городском округе должны быть привиты свыше 100 тысяч детей и взрослых. Планируется, что кампания по вакцинации будет продолжаться до 1 декабря, но при необходимости ее могут продлить.

В августе и сентябре 240 жителей вакцинировались в мобильном центре здоровья в парке. Сейчас сделать прививку от гриппа можно бесплатно в любом подразделении ВКБ. Предварительную запись можно оформить на региональном портале «Здоровье», по телефону 122, а также через чат-бот «Денис». Кроме того, в Ленинском округе практикуется выездная вакцинация на предприятиях и в учреждениях. Для этого руководство организации направляет заявку в Видновскую клиническую больницу для включения в график выездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.