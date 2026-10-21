Более 407 тыс детей в Подмосковье привились от гриппа

Прививку от гриппа в Московской области получили более 407 тыс. детей. Вакцинация доступна бесплатно в поликлиниках, школах и детских садах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Детей в Подмосковье бесплатно прививают от гриппа в поликлиниках по месту прикрепления и образовательных учреждениях. В школах и детских садах вакцинацию проводят с согласия родителей.

«Вакцинация — самый эффективный способ защитить ребенка от гриппа и его возможных осложнений. Для удобства родителей привить ребенка можно также в школах и детских садах. В Подмосковье прививку от гриппа сделали уже более 407 тыс. детей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед прививкой медицинский работник обязательно осматривает ребенка, чтобы исключить противопоказания.

Записаться на прием к врачу в поликлинику можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС», региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или через приложение «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.