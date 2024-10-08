Более 400 медиков из Клина претендуют на звание лучшего врача Подмосковья

7 октября стартовало ежегодное областное голосование за лучшего детского и взрослого врача «Народный доктор», в котором могут принять участие все жители Клина. Голосование проводится на портале «Добродел», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

От городского округа Клин в конкурсе участвуют 413 врачей из различных областей медицины, а всего в конкурсе примут участие более 26 тысяч медиков.

Проголосовать за своего врача можно до 6 ноября — это последний день голосования. Народное голосование будет одним из основных показателей для проведения конкурсного отбора и подведения итогов конкурса. Подведение результатов конкурса произведет конкурсная комиссия по итогам открытого онлайн-голосования.

Результаты будут опубликованы в телеграм-канале Министерства здравоохранения Московской области «Разборчивым почерком». Победителей ожидают не только признание и уважение, но и денежные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.