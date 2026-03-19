Более 4 тысяч жителей Лыткарино прошли диспансеризацию в 2026 году

С начала 2026 года свыше четырех тысяч жителей Лыткарино прошли диспансеризацию в поликлиниках округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала 2026 года в городском округе Лыткарино Московской области более четырех тысяч человек прошли диспансеризацию. Обследования проводятся бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Из общего числа обследованных 1 150 человек были направлены на дополнительные исследования для выявления скрытых рисков для здоровья. Базовый этап диспансеризации включает анкетирование, измерение артериального давления, ЭКГ, анализы крови на холестерин и глюкозу, а также оценку сердечно-сосудистых рисков. Женщинам проводится осмотр гинеколога. При необходимости назначается углубленный этап обследования.

Среди наиболее часто выявляемых заболеваний — онкологические и сердечно-сосудистые патологии, болезни органов дыхания, нарушения углеводного обмена и заболевания желудочно-кишечного тракта. Записаться на диспансеризацию и получить консультацию можно по единому номеру 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.