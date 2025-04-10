Более 4 тыс медработников Подмосковья воспользовались компенсацией аренды жилья

С начала 2025 года Подмосковные медицинские работники подали более 4 тысяч онлайн-заявлений на получение выплаты по аренде жилого помещения. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Онлайн-услугу «Выплата медицинским работникам, не обеспеченным жилыми помещениями на территории Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Воспользоваться ею могут специалисты с высшим или средним медицинским образованием, работающие на основном месте не менее чем на одну полную ставку. При этом у заявителя и членов его семьи не должно быть в собственности жилых помещений на территории Подмосковья.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, и заполнить онлайн-форму и указать реквизиты для перечисления денежных средств. При наличии супруга (и), он (а) должны дать электронное согласие на обработку персональных данных в личном кабинете регпортала.

Размер выплаты для медицинского работника составляет от 20 до 30 тыс. рублей, в зависимости от городского округа, где трудоустроен специалист, в случае если заявителями являются оба супруга, то семье-медиков положено от 30 до 45 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.