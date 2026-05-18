Более 36 тыс доноров сдали кровь в Подмосковье с начала года

С начала 2026 года более 36 тыс. жителей Подмосковья сдали кровь и ее компоненты, из них почти 5,4 тыс. сделали это впервые. Донорская помощь необходима пациентам с травмами, ожогами и онкологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области активно развивается донорское движение. Сдать кровь и ее компоненты могут жители старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Доноров принимают в Московском областном центре крови и его филиалах, в отделениях переливания крови медучреждений, а также во время выездных акций.

«Переливание жизненно необходимо пациентам, получившим различные травмы, ожоги, онкобольным, недоношенным детям и другим людям, попавшим в беду. С начала года более 36 тыс. человек в Подмосковье сдали кровь и ее компоненты, в том числе почти 5,4 тыс. сделали это впервые», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Центр расположен по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Полный список учреждений службы крови Московской области опубликован на сайте https://donormo.ru/usk-mo/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.