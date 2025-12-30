Более 350 тысяч детей получили медицинскую помощь в центре Рошаля в Подмосковье

Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля, открывшийся 21 августа 2024 года, стал ведущим учреждением детской медицины Московской области. С момента открытия здесь получили помощь более 350 тысяч юных пациентов, из которых свыше 273 тысяч обратились в 2025 году.

В центре лечат не только детей из Подмосковья, но и пациентов из других регионов России и Москвы. Более 6 тысяч детей приехали из других областей, а свыше 13 тысяч — из столицы.

По словам директора центра Татьяны Шаповаленко, за время работы в стационаре пролечили более 33 тысяч пациентов, травмпункт принял свыше 25 тысяч детей. Врачи провели более 24 тысяч операций и свыше 20 тысяч телемедицинских консультаций. В консультативно-диагностическом центре помощь получили более 192 тысяч детей, а в центре критических состояний зарегистрировано более 4,3 тысячи обращений.

Центр имени Л.М. Рошаля координирует работу всех детских медицинских учреждений региона. Здесь трудятся ведущие специалисты по 28 направлениям, включая урологию, хирургию, травматологию, кардиологию, эндокринологию, инфекционные и неврологические заболевания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.