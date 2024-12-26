Более 3,5 тыс жителей Балашихи уже посетили врачей в новой поликлинике в Саввино

Первых пациентов в структурном подразделении Балашихинской больницы на ул. Саввинская, д. 1В начали принимать 16 декабря. Здесь открылись взрослое и детское отделения, прием в них ведут терапевты и педиатры. Запись к врачам доступна через портал госуслуг, по телефону 122. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С момента открытия новой поликлиники участковых врачей посетили почти 2,3 тыс. взрослых пациентов и около 1,2 тыс. детей. Сейчас работает кабинет неотложной помощи, процедурный и прививочный кабинеты. В начале следующего года начнут вести прием узкопрофильные специалисты, в том числе врач-онколог. Откроется отделение медицинской реабилитации для детей», — сказала и. о. заведующей поликлиникой № 12 Ольга Елизарова.

В настоящее время прием узких специалистов осуществляется в медучреждениях по старым адресам.

Новая поликлиника рассчитана на 670 посещений в смену. Она оснащена современной медтехникой, включая тяжелое оборудование: рентген-аппарат, флюорограф и маммограф. В коридорах организованы зоны комфортного ожидания, предусмотрена удобная навигация. К медучреждению уже прикреплены около 29 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.