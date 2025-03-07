Более 300 медработников в Королеве получают компенсацию аренды жилья

Программа социальной поддержки медицинских работников в Московской области предусматривает целый ряд мер, включая программу льготного ипотечного кредитования «Социальная ипотека», доплату молодым специалистам, доплату за наставничество, а также компенсацию аренды жилья. Последняя является одним из ключевых механизмов привлечения кадров. Размер ежемесячной выплаты зависит от район Московской области и составляет от 20 до 30 тыс. рублей для одного медработника и от 30 до 45 тыс. рублей для семейной пары медиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Королева.

«Приятно отметить, что для медицинских работников Подмосковья доступно множество мер социальной поддержки. Благодаря решению правительства Московской области, программа компенсации аренды жилья очень помогает нам в привлечении специалистов на работу, в Королеве выплата составляет от 30 до 45 тыс. рублей. Сейчас мерой поддержки пользуются 315 медиков, еще семи сотрудникам аренду найма жилого помещения компенсирует администрация города. Кроме того, мы в Королевской больнице выплачиваем «подъемные» участковым терапевтам и педиатрам», — сообщила заместитель главного врача по кадрам, депутат совета депутатов г. Королев Любовь Кошкина.

Воспользоваться программой компенсации аренды жилья могут как врачи, так и средний медперсонал, в том числе фельдшеры, рентгенолаборанты и медсестры, для этого необходимо подать заявку через портал госуслуг Московской области ( https://uslugi.mosreg.ru/ ). Заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.