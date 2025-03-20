Более 30% женщин в Подмосковье выбирают партнерские роды

В перинатальных центрах и родильных домах женщины могут выбрать любые виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, в сопровождении доулы, а также партнерские. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Многим женщинам во время родов необходимо чувствовать поддержку близкого человека. С начала года более 3,1 тыс. женщин в регионе выбрали именно партнерские роды, что составляет 32% от их общего числа. Стоит отметить, что в Подмосковье такая услуга предоставляется бесплатно. Для этого партнеру достаточно сдать необходимые анализы, позволяющие получить доступ в родильную палату», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/).

Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.