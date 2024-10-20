Более 30 молодых специалистов пришло в Щёлковскую больницу

Посетителей Щелковской больницы волнуют вопросы привлечения узких специалистов и оснащение медучреждений современной техникой. Эти темы стали главными на встрече с жителями, которая прошла в обособленном подразделении имени Гольца, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Щелковская больница продолжает привлекать кадры. В этом году принято на работу 32 молодых специалиста. Обновляется и материальная база: в подразделение имени М.В. Гольца поставлено три электрокардиографа, кардиостимулятор, высокочастотный электрохирургический аппарат и два автоматических автоклава», – сказала заместитель главного врача Щелковской больницы Ирина Бурлакова.

На встрече жителям представили новых врачей поликлиники и стационара. Участникам беседы разъяснили, что каждую субботу в поликлинике организуют Дни открытых дверей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», - отметил он.