Более 3 тысяч операций сделали во флагманских центрах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в гибридных операционных флагманских центров столицы сделали уже более 3 тысяч операций, сообщает «Царьград».

Всего в Москве работают 4 гибридных операционных центра, планируется открыть еще два таких же. Более 80% пациентов нуждаются в срочной помощи, включая больных с тяжелыми патологиями.

В этих учреждениях проводят, в том числе, и гибридные операции, в них участвуют многопрофильные хирурги, эндоскописты, травматологи и специалисты по лучевой диагностике.

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского функционирует нейрохирургическая гибридная операционная: в ней врачи используют МРТ и технологию нейронавигации. Это позволяет точно оценивать результаты операций и значительно улучшить качество лечения, особенно в сложных клинических случаях.