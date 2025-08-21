Более 3 тыс малоинвазивных операций провели хирурги Дубны в этом году

В Дубне хирурги за семь месяцев текущего года провели более 3 тыс. малоинвазивных операций с помощью высокоточной аппаратуры. Это 80% всех операций, которые делают в городской больнице. Проводятся они через минимальный разрез или прокол тела, малотравматичные, послеоперационный период — короче. Выполняются в хирургии, урологии, офтальмологии, травматологии и других отделениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Дубны ознакомился с работой двух отделений — урологического и детской хирургии. В палатах — чисто, комфортно, кормят хорошо, отношение внимательное, врачи квалифицированные — так говорят сами пациенты. Максим Тихомиров расспросил их и отметил высокий уровень организации работы Дубненской больницы.

«Здесь работают профессионалы — знающие, человеколюбивые, заинтересованные в своём деле, медики», — сказал глава Дубны.

В Дубненской больнице работают 19 профильных отделений, в хирургическом — более 20 направлений, активно осваиваются новые. Много молодых хирургов, стремящихся совершенствоваться, побольше оперировать, возвращать здоровье пациентам. Медики ставят перед собой все больше задач, клиника увеличивает количество оказываемых услуг.

По итогам прошлого года Дубненская больница года стала первой в регионе по числу выполненных малоинвазивных операций — их было более 5 тыс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.