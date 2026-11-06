Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Более 28 тыс жителей Долгопрудного привились от гриппа

Вакцинацию от гриппа в Долгопрудном прошли 28 470 человек. Эпидемиологи прогнозируют всплеск заболеваемости в ноябре–декабре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном от гриппа привились 20 794 взрослых и 7676 детей. В городе наблюдается сезонный рост респираторных заболеваний, однако эпидемиологические пороги не превышены.

«Сейчас наблюдается сезонный рост респираторных заболеваний, но без превышения пороговых величин. Зарегистрировано пять случаев гриппа, все у детей», — сообщила начальник эпидемиологического отдела Долгопрудненской клинической больницы Ольга Мамаева.

Эпидемиологи прогнозируют всплеск заболеваемости гриппом в ноябре–декабре. Сделать прививку можно в городских поликлиниках по записи через Госуслуги, портал «Здоровье» или по номеру 122.

Вакцинация также доступна в мобильных пунктах, адреса и график работы которых приложены к исходному сообщению. На рабочее место мобильная прививочная бригада выезжает по заявке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.