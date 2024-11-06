Более 2,8 тыс детей родилось в Красногорске в 2024 году

Свыше 2,8 тыс малышей родилось в Красногорске в 2024 году. Ежегодно все больше женщин выбирает Красногорский роддом. Сюда приезжают жительницы не только Красногорска, но и подмосковных Истры, Химок, Дедовска, а также московских микрорайонов Митино и Строгино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Красногорский роддом входит в состав многопрофильного стационара Красногорской больницы и имеет возможность оказать помощь пациенткам с экстрагенитальной патологией получить консультации и помощь узкопрофильных специалистов. Взрослая и детская реанимации, 9 индивидуальных родильных залов, экстренный родильный зал, мельцеровский бокс — родильный зал для женщин с инфекционной патологией, новое оборудование и команда высококвалифицированных специалистов — мы многое можем предложить пациенткам», — отметил заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Красногорской больницы Рустем Наилевич Ибрагимов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.