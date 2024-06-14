Более 26 тыс врачей и среднего медперсонала работают в Подмосковье

В системе здравоохранения Московской области трудятся более 26 тысяч врачей и около 46 тысяч среднего медицинского персонала. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Врачи, медсестры, фельдшеры, санитары — все те, для кого помощь людям является ежедневной работой, заслуживают наших искренних поздравлений и наилучших пожеланий. Ваш труд — это проявление человечности и самоотверженности. Ваша преданность делу вдохновляет нас и напоминает о том, насколько важна ваша работа для всего общества. Именно благодаря вам тысячи людей вновь обретают здоровье и надежду на будущее», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ежегодно вводятся дополнительные меры поддержки для того, чтобы привлечь медицинских специалистов в регион, а также обеспечить им комфортные условия труда, строим новые и ремонтируем существующие медучреждения, оснащаем их современным оборудованием.

Брынцалов рассказал, что более 4,2 тысячи молодых специалистов, впервые принятых на работу в год окончания обучения, получили выплаты. Планируется, что в этом году 160 медработников станут обладателями сертификата в рамках «Социальной ипотеки». В 2024 году стартовала новая программа — «Бюджетная ипотека», по которой уже предоставлено 20 сертификатов. Также более 11 тысяч медиков ежемесячно получают выплаты на аренду жилья.

Подмосковным врачам 38 специальностей в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства предоставляются земельные участки в 31 городском округе Московской области.

В мае 2024 года Московской областной Думой внесены изменения о включении в перечень врачебных специальностей психиатров. Кроме того, перечень городских округов, где медики могут получить землю, дополнится городским округом Кашира.

Утвержден перечень из 35 должностей медработников, которым может предоставляться 20 тыс. рублей ежемесячно на аренду жилья. С 2024 года расширена категория таких получателей — теперь выплату сможет получать семья медицинских работников в размере 30 тыс. руб. на семью ежемесячно.

Для медицинских работников прибывших (переехавших) на удаленные и труднодоступные территории предусмотрена единовременная выплата: до 1,5 млн. рублей — по программе «Земский доктор»; до 750 тыс. рублей — по программе «Земский фельдшер».

Предоставляется жилищная субсидия на оплату первоначального взноса в размере 50% от расчетной стоимости жилья, остальные 50% суммы субсидии предоставляется в виде ежемесячной компенсации основного долга по ипотечному жилищному кредиту. Проценты по кредиту оплачивает медицинский работник.

С 2024 стартовала новая мера социальной поддержки медицинских работников «Бюджетная ипотека». Право на получение бюджетной ипотеки имеют врачи и средний медперсонал государственных учреждений здравоохранения Московской области.

Бюджетная ипотека предусматривает предоставление социальной выплаты на оплату первоначального взноса в размере 15% от расчётной стоимости приобретаемого жилья и установления льготной процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту, в размере меньше на 2% от действующей ставки ЦБ РФ.

Проект предусматривает денежную выплату медицинскому работнику, по рекомендации которого, в медицинскую организацию, где он работает, принят специалист.

Выплата: после назначения кандидата на должность — разовая выплата в размере 50% от оклада должности, на которую трудоустроен специалист; по истечении 3 месяцев работы кандидата на должности — разовая выплата в размере 50% от оклада должности, на которую трудоустроен специалист (размер выплаты от 30 тыс. до 50 тыс. руб.).

С 2022 года в Московской области вручаются премии Правительства Московской области.

На 2024 год запланированы: 100 премий «Подмосковный врач» по 180 тыс. рублей; 30 премий «Подмосковный фельдшер» по 120 тыс. рублей; 20 премий «Подмосковная медсестра/медбрат» по 120 тыс. рублей.

Для участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, врачей общей практики (семейным врачам) учреждений здравоохранения Московской области предусмотрена выплата в размере 32 тыс. рублей. Она выплачивается с учётом выполнения показателей качества работы, установленных в эффективных контрактах.

Выплаты молодым специалистам, впервые принятым на работу в год окончания обучения: врачам — до 15 тыс. рублей; работникам среднего медперсонала — до 7 тыс. рублей.

Доплаты медработникам неотложной службы: ежемесячные доплаты врачам неотложной помощи — до 15 тыс. рублей; фельдшерам неотложной помощи и медсёстрам участковым — до 10 тыс. рублей.

Немедицинским работникам: водителям скорой помощи — по 8 тыс. рублей; водителям неотложки — по 5 тыс. рублей.

Также в Подмосковье прибавку к зарплате в размере 8 тыс. рублей получают администраторы поликлиник, медицинские регистраторы, операторы.

Правительством Московской области заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими российскими вузами о целевом обучении специалистов.

Обучающимся предоставляются меры поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты: по программам специалитета — 3 тыс. рублей; по программам ординатуры — 1 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.