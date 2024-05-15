Более 26 тыс онкоскринингов провели жителям Подмосковья за I квартал 2024 года

Жители Московской области могут пройти диагностику онкологических заболеваний — онкоскрининги. Это маммографическое исследование, анализ кала на скрытую кровь и анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА). Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Регулярная диагностика онкологических заболеваний позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье. В Подмосковье за I квартал этого года жителям региона провели свыше 26 тыс. онкоскринингов, в результате которых было выявлено более 7,4 тыс. отклонений. Онкологическое заболевание подтверждено в 322 случаях», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.



В Подмосковье жительницы региона старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию. Для этого необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Анализ кала на скрытую кровь и анализ крови на ПСА проводятся в рамках диспансеризации или по назначению лечащего врача. Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», через чат-бот в Telegram, по телефону 122 или в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.