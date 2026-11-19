Число жителей Московской области, сделавших прививку от гриппа, превысило 2,5 млн человек. В регионе продолжается бесплатная вакцинация в поликлиниках и мобильных комплексах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут бесплатно привиться от гриппа в поликлиниках по месту прикрепления и мобильных комплексах вакцинации. Детей также вакцинируют в школах и детских садах.

«Вакцинация — наиболее эффективный способ защиты от гриппа и его осложнений. Особенно важно привиться группам риска: детям, беременным женщинам, пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями. В Подмосковье мы организовали вакцинацию так, чтобы жители могли выбрать наиболее удобный для себя способ — обратиться в поликлинику или посетить мобильный комплекс. На сегодняшний день прививку от гриппа сделали уже более 2,5 млн человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед прививкой медицинский специалист проводит осмотр: оценивает состояние здоровья пациента и исключает возможные противопоказания.

Для вакцинации в поликлинике необходимо записаться на прием к врачу. Это можно сделать через региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.