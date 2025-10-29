Более 200 тыс случаев: в ЯНАО спрогнозировали заболеваемость гриппом

За сезон в ЯНАО могут заболеть гриппом более 200 тыс человек

В Роспотребнадзоре Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что в этом сезоне заразиться гриппом могут более 200 тыс. жителей региона, а 50 из них — оказаться в больницах, сообщает «Север-Пресс» .

«Ямал традиционно последние 5 лет входит в топ лучших субъектов по охвату вакцинации. Мы справляемся. В этом году у нас хорошо идет вакцинация», — заявила руководитель ямальского управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.

По ее словам, прививки сделали уже 62,4% жителей ЯНАО, пока на Ямале не выявили ни одного случая гриппа.

Обычно рост заболеваемости прогнозируется в декабре. Подчеркивается, что штаммовый состав вакцины соответствует тем вариантам вируса, которые, предположительно, будут распространены в текущем сезоне.

Ранее в школе Нового Уренгоя нашли паротит. Ситуацию контролирует управление Роспотребнадзора по региону.

