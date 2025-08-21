Более 200 тыс детей получили медпомощь в ДКЦ имени Рошаля за год работы

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля начал работу ровно год назад. За это время медицинскую помощь как стационарную, так и плановую получили более 200 тыс. маленьких пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля — флагманское учреждение региона, оказывающее медицинскую помощь маленьким пациентам не только Подмосковья, но и других субъектов. Он начал свою работу ровно год назад. За это время медицинскую помощь в его клинико-диагностическом центре получили почти 165 тыс. детей. Стационарное лечение прошли свыше 25,1 тыс. детей, в том числе порядка 5,4 тыс. из других регионов. Важно, что более 60% выполненных операций в центре — малоинвазивные. Также было проведено более 18 тыс. телемедицинских консультаций. Территориальный центр медицины катастроф практически ежедневно доставляет тяжелых пациентов. Всего специалисты ДКЦ приняли 350 таких детей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.

Медицинская помощь в центре оказывается по 28 профилям, в том числе урологическому, хирургическому, травматологическому, кардиологическому, эндокринологическому, инфекционному, неврологическому и другим.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.