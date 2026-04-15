Более 20 тыс жителей Подмосковья обсудили диспансеризацию онлайн

Жители Подмосковья могут обсудить результаты диспансеризации с врачом в формате телемедицины. С начала работы сервиса такой возможностью воспользовались более 20 тыс человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На онлайн-приеме врач расшифровывает результаты анализов и обследований, дает рекомендации и при необходимости назначает лечение. Сервис позволяет получить консультацию без посещения поликлиники.

«Современные сервисы позволяют сэкономить время и упростить получение медицинских услуг. Благодаря телемедицине, более 20 тыс человек смогли обсудить с врачом итоги диспансеризации, не посещая поликлинику. Также с помощью сервиса можно продлить электронный рецепт на льготное лекарство, закрыть больничный лист», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в медицинской организации или по телефону горячей линии 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.