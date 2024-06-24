Более 20 поликлиник Химок получили медоборудование с начала года

В городском округе Химки более 20 поликлиник получили новое оборудование с начала года. Подразделения оснастили современным рентгенологическим оборудованием, аппаратами компьютерной и ультразвуковой диагностики. Об этом сообщает администрация округа.

Всего в Химках 22 подразделения первичного звена. В это число входят поликлиники для взрослых и детей, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты. В этом году новое оборудование поступило во все перечисленные объекты здравоохранения, среди техники — цифровое рентгенологическое оборудование, в том числе флюорографы и маммографы, аппараты компьютерной диагностики, а также приборы ультразвуковой и функциональной диагностики.

На данный момент в Химках проводят текущий ремонт терапевтического отделения поликлиник № 2, № 10 и амбулатории в Клязьме. Здания приведут к единому региональному стандарту до конца этого года.

Амбулаторно-поликлинические подразделения укомплектованы врачами на 94%. Ежедневно за здоровьем химчан следят 692 врачей и 365 среднего медицинского персонала.

В Химках для врачей действуют специальные меры поддержки. Медработникам предоставляют жилые помещения рядом с работой, компенсируют проезд на общественном транспорте, а также выплачивают дополнительные премии. Кроме того, в регионе действует ряд поддержки специалистов — «Социальная ипотека», «Бюджетная ипотека», доплата молодым специалистам и компенсация на жилье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.