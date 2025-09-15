Более 20 литров крови заготовили в Королеве в рамках акция «Спасибо, Донор!»

В ЦДК им. М. И. Калинина прошла очередная в этом году акция «Спасибо, Донор!». В ней приняли участие 45 человек, среди которых были представители различных сфер и профессий: сотрудники градообразующих предприятий, студенты вузов и колледжей, муниципальные служащие, врачи и учителя. Многие из пришедших дополнительно прошли процедуру HLA-типирования с целью последующего включения в реестр доноров костного мозга, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Благодаря общему участию удалось заготовить более 20 литров донорской крови, необходимой для спасения жизней пациентов больниц и клиник Подмосковья. Стоит отметить активное участие в акции принимала королевская команда волонтеров, которая обеспечила информационную поддержку и угощала сладким чаем.

Основная цель подобных мероприятий — не только пополнение запасов крови в Московской области, но и повышение осведомленности общества о важности донорства. Донорская кровь крайне необходима в любое время, и акции подобного рода играют ключевую роль в спасении жизней. Следующая акция «Спасибо, донор!» запланирована на 10 ноября. Все желающие могут присоединиться к этому благородному делу.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.