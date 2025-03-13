Более 2 тыс жителей Электростали прошли чек-ап репродуктивного здоровья в 2025 году

Диспансеризация мужчин и женщин репродуктивного возраста имеет ключевое значение для поддержания здоровья и предотвращения возникновения различных заболеваний. Так, в подмосковной Электростали с начала года полный чек-ап прошли более 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Этот тип профилактического медицинского осмотра направлен на раннее выявление заболеваний, связанных с репродуктивной системой, а также на оценку общего состояния здоровья пациента.

Репродуктивный чек-ап включает консультации специалистов, обследования и персональные рекомендации по дальнейшей профилактике или лечению.

Врач подчеркивает, что такие обследования становятся более актуальными, и все большее число людей осознает, что профилактика является наиболее эффективным способом защиты от заболеваний.

Для оценки репродуктивного здоровья рекомендуется обратиться в поликлинику по месту жительства или в женскую консультацию. При посещении необходимо иметь с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе.

Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга. «Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.