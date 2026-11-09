Более 2 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Жители Московской области продолжают бесплатно прививаться против гриппа. С начала прививочной кампании в этом году вакцинацию прошли более 2 млн человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сделать прививку против гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления. Взрослые также могут вакцинироваться в мобильных комплексах и на предприятиях, дети — в образовательных учреждениях.

«Прививка — наиболее надежный способ защитить себя и своих близких от гриппа. Она уменьшает вероятность тяжелого течения болезни и осложнений заболевания. С начала кампании по вакцинации в этом году прививку сделали уже более 2 млн человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Вакцинация проводится бесплатно. Перед введением вакцины медицинский работник осмотрит пациента, чтобы исключить возможные противопоказания.

Записаться на прием к врачу в поликлинику можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС», на региональном портале госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или через приложение «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.