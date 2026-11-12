Спортсмены Подольска завоевали семь комплектов наград на «Наследниках побед»

Команды секции спортивного лазертага «Витязь» из Подольска заняли семь призовых мест на фестивале «Наследники побед», который завершился 8 ноября в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль по стрелковым видам спорта и прикладной игре «Наследники побед» проходил в течение нескольких месяцев. Этапы турнира принимали спортивные комплексы «Пейнтленд», «Красный Маяк» и парк Победы на Поклонной горе.

За победу боролись более 65 коллективов. Подольск представила секция спортивного лазертага «Витязь», выставившая около 50 участников в разных возрастных дивизионах.

Первые места заняли «Витязь — Юнармия» в категории «Любители Ю16», «Боевое братство» в категории «Спортклубы Ю16» и «Витязь — Старейшины» в дивизионе LT+.

Серебро получили «Витязь» в категории «Новички Ю16» и «Вороновский рубеж» в категории «Спортклубы Ю12». Бронзу завоевали «Витязь» в категории «Новички Ю12» и «Юные Витязи» в категории «Любители Ю12».

Победителей и призеров наградили кубками и памятными дипломами.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.