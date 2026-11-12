В Наро-Фоминске продолжают капремонт хирургического корпуса больницы

Строители завершили основной демонтаж в хирургическом корпусе Наро-Фоминской больницы. Подрядчик рассчитывает закончить капремонт к концу 2027 года — раньше контрактного срока, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строители вывезли 10 тыс. кубометров мусора, усилили фундамент, устранили подтопление подвала и заменили большую часть из 310 плит перекрытий. Над оперблоком демонтировали еще 55 плит, чтобы увеличить высоту потолков. Для корпуса заказали новые окна.

12 ноября ход ремонта проверил начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин. Подрядчик планирует завершить работы к концу 2027 года вместо предусмотренного контрактом января 2028 года. Предстоит обновить кровлю, коммуникации, системы вентиляции и подачи медицинского кислорода, обустроить девять входных групп.

Начальник участка «И-ГРУПП» Александр Гусаров сообщил, что самые сложные этапы позади, работы идут по графику. Клюшкин также обсудил с главным врачом больницы Сергеем Сидоренко планы благоустройства прилегающей территории.

«Поблагодарил Сергея Борисовича за включенность и работу на благо жителей», — отметил Евгений Клюшкин по итогам визита.

Капремонт проводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Модернизация больниц и их оснащение тяжелой медицинской техникой остаются одними из главных приоритетов Московской области.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.