Юные футболисты Химок завоевали серебро на Всероссийском турнире

В турнире «На Волне» участвовали 16 команд из разных регионов России, в том числе из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Футболисты Химок последовательно прошли этапы соревнований и вышли в финал.

В решающем матче химчане встретились с петербургской командой «Алмаз-Антей». После упорной борьбы соперники одержали победу, а воспитанники химкинской школы завоевали серебряные медали.

Команда тренируется под руководством Георгия Майорского. Тренерский штаб помогает спортсменам совершенствовать технику, тактику и командное взаимодействие.

Во время поездки юные футболисты также провели товарищеские встречи с командой академии ФК «Зенит». Эти игры позволили получить практический опыт, познакомиться с другим стилем игры и отработать новые тактические приемы.

Помимо спортивной программы, ребята посетили главные достопримечательности Санкт-Петербурга и прогулялись по историческим местам города.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.