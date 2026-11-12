Запасы машин могут отложить рост цен в России до весны 2027 года

Дилерам потребуется время на распродажу складских остатков, поэтому повышение утильсбора не сразу отразится на стоимости автомобилей, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По данным «Автостата», в России скопилось 350–400 тыс. новых машин — примерно до весны. Гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев ожидает постепенного удорожания. В марте дилеры завершат распродажу прошлогодних остатков и начнут завозить новые партии.

С 1 января 2027 года утильсбор вырастет на 10–20% от текущего платежа, а не от цены машины. Некоторые автомобили могут подорожать в среднем на 75–300 тыс. рублей. Итог зависит также от курса валют, доставки и спроса.

Сильнее всего рост затронет мощные зарубежные новинки и параллельный импорт, слабее — машины российского производства. Позднее подорожание коснется автомобилей с пробегом возрастом три–пять лет, особенно китайских кроссоверов и редких зарубежных моделей.

По оценкам экспертов, в октябре–декабре 2026 года импортеры ввезут дополнительно 100–150 тыс. машин. В 2027 году продажи автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил по параллельному импорту могут сократиться на 25–33%. Дилеры начнут сокращать ассортимент.

Тариф утильсбора зависит от года его уплаты, а не даты договора: для сохранения действующей ставки таможенное оформление и платеж нужно завершить до конца 2026 года.

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