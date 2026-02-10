Более 1,9 тыс медиков трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга»

С 2022 года в Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились более 1,9 тыс. медицинских специалистов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области с 2022 года действует программа «Приведи друга», направленная на привлечение медицинских кадров. Сотрудники медицинских учреждений могут получить премию до 128 тыс. рублей за трудоустройство в регион врача, фельдшера или медсестры. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа нового сотрудника.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что с начала действия программы в Подмосковье пришли работать более 1,9 тыс. медицинских специалистов. Из них 926 — врачи, 983 — представители среднего медперсонала.

Премия выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. Новый сотрудник должен быть принят на основную должность на полную ставку и не работать в государственных медорганизациях Подмосковья в течение шести месяцев до трудоустройства.

В регионе также действуют другие меры поддержки медработников, такие как «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земля врачам». Подробности размещены на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.