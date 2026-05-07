Более 1,8 тыс человек прошли обучение в школах паллиативного пациента в Подмосковье

В Московской области более 1,8 тыс. человек прошли обучение в школах паллиативного пациента с начала их работы в 2024 году. Бесплатные занятия для родственников тяжелобольных и соцработников проходят на базе 42 площадок, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье работают 42 школы паллиативного пациента. Здесь родственники тяжелобольных людей и социальные работники бесплатно осваивают навыки ухода, организации комфортной домашней среды и распознавания тревожных симптомов. Занятия проводят врачи паллиативной помощи, психологи и специалисты смежных профилей.

«Правильный уход за тяжелобольным пациентом позволяет облегчить его состояние, а также создать комфортную и безопасную среду. В школах паллиативного пациента люди получают конкретные практические навыки: как безопасно проводить гигиенические процедуры, кормить, менять положение тела, использовать средства ухода, распознавать тревожные симптомы. Школы паллиативного пациента работают в Московской области с 2024 года. За это время обучение прошли уже более 1,8 тыс. человек, а с начала этого года — 175», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Адреса школ, график и темы занятий размещены на портале паллиативной помощи https://palliative.zdrav.mosreg.ru/, а также на сайтах больниц и в соцсетях. Предварительная запись не требуется. Получить консультацию по вопросам паллиативной помощи можно круглосуточно по телефону +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.