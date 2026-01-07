Более 170 тыс пациентов приняла новая поликлиника в ЖК «Столичный» в Балашихе в 2025 году

Поликлиника в ЖК «Столичный» в микрорайоне Саввино городского округа Балашиха начала свою работу в 2025 году. За первый год работы за медицинской помощью в новое учреждение обратились более 170 тысяч раз, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Детское отделение вмещает 320 посещений в день. Маленькие пациенты получают помощь не только педиатров, но и узких специалистов. Прием ведут также кабинеты доврачебной и неотложной помощи, кабинет забора анализов и вакцинопрофилактики, кабинет для профилактики и лечения рахита, отделение восстановительного лечения.

Взрослое отделение рассчитано на 350 посещений в смену. Прием осуществляют терапевты, кардиолог, невролог, эндокринолог, гинеколог, уролог, хирург, отоларинголог, офтальмолог. Пациенты могут сдать необходимые анализы, сделать вакцинацию, посетить процедуры и отделение функциональной диагностики.

В медучреждении также работает Центр амбулаторной онкологической помощи. Поликлиника оснащена современным цифровым рентген-аппаратом, маммографом и флюорографом. Также к зданию пристроено помещение для скорой медицинской помощи. Здесь бригады скорой готовятся к выездам.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.