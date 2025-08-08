Более 17 тысяч каширян прошли диспансеризацию с начала года

В Каширской больнице в рамках программы министерства здравоохранения Московской области проходит программа диспансеризации. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С начала года было обследовано 17 334 человека. Эта работа включает диспансеризацию взрослого населения, углубленную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, а также диспансеризацию мужчин и женщин репродуктивного возраста.

В рамках диспансеризации и осмотров врачи выявляют основные факторы риска: повышенное давление, избыточный вес и высокие уровни сахара в крови. Благодаря раннему выявлению многие пациенты сразу же начинают получать необходимое лечение.

В 2025 году право пройти бесплатную диспансеризацию имеет каждый, кто родился в 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 и 2007 годах, а также жители старше 40 лет, которым рекомендовано пройти обследование. Для этого достаточно обратиться в регистратуру с паспортом и полисом ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.