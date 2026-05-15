Более 17 тыс медиков в Подмосковье получают компенсацию аренды

Свыше 17,1 тыс. медицинских работников государственных учреждений Московской области получают ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Размер выплаты достигает 30 тыс. рублей для одного специалиста и 45 тыс. рублей для супружеской пары и зависит от удаленности округа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе действует комплекс мер социальной поддержки медиков, включая программы «Социальная ипотека», «Приведи друга» и «Земский доктор». Сейчас компенсацию аренды получают более 5,8 тыс. врачей и почти 11,3 тыс. сотрудников среднего медперсонала.

«Мы реализуем целый комплекс мер социальной поддержки медработников в Подмосковье — программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский доктор» и другие. На данный момент компенсацию за аренду съемного жилья получают свыше 17,1 тыс. медработников: более 5,8 тыс. врачей и почти 11,3 тыс. — средний медперсонал», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Чтобы оформить выплату, специалист должен работать на полную ставку в учреждении, подведомственном минздраву региона и расположенном в Подмосковье. У заявителя, его супруга или супруги и детей не должно быть собственного жилья в области, а также помещений коммерческого, социального или специализированного найма в пользовании.

Подать заявление можно через региональный портал госуслуг. Заявку рассматривают в течение 10 рабочих дней. Подробная информация о программе и других мерах поддержки размещена на профильных интернет-ресурсах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.