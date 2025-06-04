Более 17% рожениц в Подмосковье являются жительницами других регионов РФ

Подмосковные перинатальные центры и родильные дома выбирают не только жительницы Московской области, но и других регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Доля женщин, приехавших на роды в Московскую область, составляет более 17,4%. Это говорит о востребованности наших перинатальных центров и роддомов, а также о высокой квалификации медицинских специалистов. В наших родовспомогательных учреждениях будущим мамам доступны различные виды родов, в том числе включая мягкие, вертикальные, партнерские или в сопровождении доулы. Важно, что эти услуги оказываются бесплатно, по полису ОМС» — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.