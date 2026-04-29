Более 16 тыс жителей Подмосковья прошли школы диабета с начала года

Более 16,3 тыс. жителей Московской области с начала 2026 года прошли обучение в школах сахарного диабета при медучреждениях региона. Занятия доступны взрослым, детям и их родителям и проводятся бесплатно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Сахарный диабет — серьезное хроническое заболевание, которое требует от человека не только дисциплины, но и глубокого понимания того, как работает его организм. Без должного контроля болезнь может приводить к тяжелым осложнениям. Занятия в таких школах — это не просто лекции, а практическая помощь, поддержка и обучение жизни с заболеванием. С начала этого года обучение в школах сахарного диабета прошли более 16,3 тыс. жителей Подмосковья», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе функционируют 129 амбулаторных и 16 стационарных школ для взрослых, а также 32 детские школы сахарного диабета. Обучение может пройти любой житель Московской области с подтвержденным диагнозом, обратившись к своему лечащему врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.