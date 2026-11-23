Профилактические осмотры с начала года прошли 16 158 детей в Долгопрудном. Проверить здоровье ребенка можно по месту учебы или в поликлинике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По информации Долгопрудненской клинической больницы, профилактические осмотры детей проводят ежегодно. С начала года в Подмосковье их прошли более 1,1 млн детей.

В зависимости от возраста ребенка осматривают педиатр, хирург, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, эндокринолог, гинеколог, уролог-андролог и психиатр.

«Они позволяют определять группу здоровья и на ранних стадиях выявлять возможные нарушения. При необходимости по итогам профосмотров юных пациентов направляют на дополнительные исследования», — пояснил заведующий детской поликлиникой Долгопрудного Андрей Макогоненко.

Дети, которые не посещают образовательные учреждения, в том числе малыши и поступающие в детский сад, проходят осмотр в новой поликлинике на улице Парковой. По вторникам, в единый день профосмотров, всех специалистов можно посетить за полтора-два часа. Предварительная запись ведется через педиатра.

Для остальных детей осмотры ежегодно проводят в детских садах и школах. Результаты в течение 45 дней загружают в электронную медицинскую карту ребенка. Родители могут ознакомиться с ними в личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.