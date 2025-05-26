Более 15 тыс телемедицинских консультаций провели врачи Подмосковья с коллегами

В Московской области телемедицинские консультации доступны не только взрослым жителям региона, но и детям. Кроме того, при необходимости медицинские специалисты могут также консультироваться с коллегами с помощью телемедицины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Телемедициной активно пользуются врачи региона, особенно из отдалённых округов. Если у специалиста возникают вопросы при постановке диагноза, назначении лечения или терапии, он может проконсультироваться онлайн с коллегами из областных больниц или ведущих медорганизаций региона — ДКЦ им. Л. М. Рошаля или МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Всего с начала года врачи региона такой возможностью воспользовались более 15 тыс. раз», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Жители Московской области могут воспользоваться телемедициной для консультации по результатам анализов или диспансеризации, продления рецепта на льготный лекарственный препарат.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122 или на приеме у лечащего врача.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.