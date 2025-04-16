Фото - © За первый квартал 2025 года в отделении переливания крови Луховицкой больницы было проведено 330 донаций/Луховицкая больница

Более 148 литров крови сдали жители Луховиц с начала года

С 14 по 20 апреля в России проходит неделя популяризации донорства крови. Тематическая неделя в Луховицкой больнице началась с коллективной акции по сдаче крови, в которой активное участие приняли сотрудники Луховицкого авиационного завода и Федеральной службы судебных приставов (ФСС). Всего в акциях донорства участвовали 52 человека, из них девять луховичан приобщились к благородному движению впервые. Было заготовлено 23,4 литра крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Луховицком крае — донорское движение имеет давнюю историю и объединяет людей разного возраста и профессий. Многие становятся донорами по порыву души и зову сердца, вместе с коллегами по работе или, продолжая семейные традиции», — рассказал заведующий отделением переливания крови Луховицкой больницы Игорь Воробьев.

За первый квартал 2025 года в отделении переливания крови было проведено 330 донаций и было собрано 148,5 литров цельной крови. Каждый литр бесценной жидкости — это спасенные жизни пациентов Луховицкой больницы: хирургические больные, люди, пострадавшие в авариях и страдающие тяжелыми заболеваниями. Донорская кровь остается незаменимой и сегодня, в век высоких медицинских технологий.

В муниципальном округе Луховицы более 550 луховичан имеют звание «Почетный донор», всего, по данным 2025 года, зарегистрировано более 8 тысяч доноров. Получить информацию о том, как стать донором можно в отделении переливания крови с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 по адресу: Луховицы, ул. Мира, д. 17А.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.