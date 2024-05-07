Более 140 аппаратов ИВЛ закупят для больниц Подмосковья в этом году

В медицинские организации Московской области продолжают закупать современное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких. В нынешнем году планируется закупить более 140 аппаратов ИВЛ, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Оборудование будет закуплено, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Аппараты ИВЛ используются для помощи пациентам, у которых по каким-либо причинам нарушена функция дыхания. Область их применения широка — это респираторная поддержка пациентов в реанимации, недоношенных новорожденных, пациентов во время операций и других. В этом году мы планируем закупить более 140 аппаратов ИВЛ для подмосковных больниц, на эти цели направлено свыше 440 млн рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Медтехника поступит в 30 больниц региона, в том числе в Долгопрудненскую, Пушкинскую, Клинскую, Подольскую, Мытищинскую и другие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.