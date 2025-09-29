Более 135 тыс жителей Химок прошли диспансеризацию с начала года

Лучшее лечение — это профилактика, и в Химках этот принцип воплощают в жизнь с впечатляющим размахом. С начала года более 135 тыс. жителей городского округа прошли важнейший «техосмотр» для своего организма — бесплатную диспансеризацию. Эта масштабная программа помогает врачам выявлять заболевания на самых ранних стадиях и дает людям инструменты для долгой и здоровой жизни. Одним из флагманов этой программы является поликлиника № 7, куда ежедневно приходят десятки химчан. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Программа по профилактике заболеваний действует в Химках уже не первый год, и мы видим, насколько она востребована. В день мы принимаем до 25 человек, желающих пройти диспансеризацию. Жители могут обратиться к нам в любой рабочий день. Кроме того, чтобы сделать проверку здоровья еще доступнее, дважды в месяц по субботам мы проводим Единый день диспансеризации, а один раз в месяц — семейную диспансеризацию, когда взрослые могут пройти обследование вместе с детьми», — рассказала муниципальный депутат, заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина.

Кроме того, в поликлинике регулярно организуют дни диспансеризации для сотрудников химкинских учреждений и предприятий, что позволяет пройти обследование без отрыва от работы. Все исследования, включая анализы, ЭКГ и флюрографию, проводятся с использованием современного оборудования.

Диспансеризацию врачи рекомендуют проходить раз в три года. Она состоит из двух этапов. На первом этапе выявляют признаки хронических заболеваний и факторы риска их развития. Во время осмотра у пациента проверяют работу сердца, измеряют давление, вес и рост, берут анализы. Для женщин предусмотрен осмотр у гинеколога и маммография (после 40 лет), а для мужчин после 45 лет — обследование на рак предстательной железы. Если по результатам первого этапа выявляются отклонения, пациента направляют на второй этап для дополнительных обследований и уточнения диагноза.

Пройти диспансеризацию можно в поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. Записаться можно через единый номер 122, на портале «Госуслуги» или лично в регистратуре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.