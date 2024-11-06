Более 130 тыс человек сделали прививку от гриппа в Мытищах

В Мытищах продолжается прививочная кампания против гриппа. Жители округа могут привиться в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильных пунктах, которые работают по графику у крупных торговых центров. На сегодняшний день прививку против гриппа уже сделали более 130 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Прививаться еще не поздно. Чтобы сформировался иммунитет от гриппа, достаточно двух-трех недель с момента постановки вакцины, поскольку чаще всего уже в начале декабря диагностируются первые случаи заболевания гриппом. Прививка защищает как от самого вируса гриппа, так и стимулирует иммунный ответ всего организма. Это означает, что вакцина защищает и от многих сезонных вирусов, которые будут циркулировать этой осенью и зимой», — рассказала заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Дарья Татарова.

Все прививки делаются бесплатно, по полису ОМС.

Мобильные пункты вакцинации будут работать с 10:00–14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.