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Более 130 тыс человек привились от гриппа в Волоколамске с августа

С середины августа в Волоколамском округе более 130 тыс. жителей получили прививки от гриппа. Ежедневно десятки взрослых и детей проходят вакцинацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прививочная кампания стартовала в Волоколамском округе 16 августа. Эта мера служит отличной тренировкой для иммунитета, позволяя ему своевременно распознавать и нейтрализовать грипп.

С самого начала прививочной кампании процедурная медсестра проводит вакцинацию отечественными препаратами: «Ультрикс Квадри» для детей и «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс» для взрослых. Эти вакцины обеспечивают высокий уровень специфического иммунитета против гриппа.

Вакцины доступны во всех отделениях Волоколамской центральной районной больницы. Каждый желающий может пройти вакцинацию как в поликлиниках, так и в фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях бесплатно и без очередей. Для удобства жителей организован передвижной пункт вакцинации.

В Волоколамском округе также активно проходит кампания по вакцинации от пневмококка. Медики рекомендуют всем жителям старше 60 лет обязательно сделать эту прививку. На сегодняшний день в округе уже вакцинировались порядка двух тысяч человек.

Более 300 человек уже сделали прививку от коронавирусной инфекции в Волоколамском округе. Заведующий взрослой поликлиникой Волоколамской больницы Руслан Корсаков сообщил, что министерство здравоохранения Российской Федерации скорректировало календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям, касающимся вакцинации против COVID-19.

Согласно новым требованиям, обязательная прививка от COVID-19 положена (с сентября 2024 года) следующим категориям лиц:

лица старше 18 лет, ранее не болевшие и/или не привитые против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2;

лица в возрасте 60 лет и старше;

лица с хроническими заболеваниями, такими как бронхолегочная система, туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и ожирение;

лица с первичными или вторичными иммунодефицитами, включая ВИЧ-инфекцию, аутоиммунные заболевания и онкологические/онкогематологические состояния.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.